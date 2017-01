Bad-Dürrheim Feier zum 150-jährigen Bestehen

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Mit 37 Einsätzen verzeichnete die Feuerwehr Oberbaldingen im letzten Jahr die höchste Anzahl seit ihrem Bestehen. Dieses soll in 2018 mit einem zweitägigen Fest zum 150-jährigen Jubiläum gefeiert werden.

In der Vergangenheit musste die Abteilungswehr im Durchschnitt 13 Mal pro Jahr ausrücken. Den enormen Anstieg der Einsätze in 2016 schrieb Abteilungskommandant Volker Heppler den 25 registrierten Fehlalarmen zu, die größtenteils durch technische Probleme bei Brandmeldeanlagen verursacht wurden. Die Bandbreite der echten Einsätze reichte von Verkehrsunfällen über technische Hilfeleistungen bis hin zur Bekämpfung von einem Wohnwagenbrand. Neben zwölf Monatsproben und einer Herbstprobe wurden vier Übungseinheiten mit den Ostbaarwehren und die Gesamtwehrprobe absolviert. Etliche Kameraden belegten Weiterbildungskurse. Aktuell besteht die Abteilungswehr aus 24 aktiven und vier Ehrenmitgliedern.

Umfangreich fielen die sonstigen Aktivitäten aus, die sich laut Schriftführer Erwin Messner von der Mithilfe beim Kreisjugendzeltlager in Bad Dürrheim, Teilnahme am Kreisfeuerwehrtag in Pfohren, Durchführung des eigenen Sommerfestes, Laienpokalschießen und weiterem mehr erstreckten. Angeschafft wurde für die Truppe neue Freizeitkleidung und für das bisher nicht beschriftete Gerätehaus ein Edelstahlschild. Im Verlauf dieses Jahres soll ein bei den Kameraden in Bad Dürrheim stationierter Mannschaftstransportwagen nach Oberbaldingen verlegt werden, wozu wegen der Größe des Fahrzeuges mit einer Länge von 5,30 Meter und seiner Höhe von 2,25 Meter im Gerätehaus Platz geschaffen werden muss, kündigte Messner an. Zum Schmunzeln verleitete die Versammlung der mit einem Minus von sechs Euro endenden Kassenbericht von Helmut Montel. Der von Bernd Räffle geleiteten Jugendfeuerwehr Ostbaar gehören 15 Jungen und drei Mädchen im Alter von zehn bis 18 Jahren aus den Ortschaften Oberbaldingen, Öfingen, Sunthausen und Biesingen an. Durchgeführt wurden im letzten Jahr 39 Probenabende. Desweiteren wurden elf Termine wahrgenommen, angefangen von der Teilnahme am Kreisjugendzeltlager und Schwimmwettkampf bis hin zur Ausrichtung vom Wahlcafé, um den Kassenstand zu verbessern.