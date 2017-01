Bad-Dürrheim Fastnacht kommt zum Greifen nah

Ein weiterer Schwerpunkt von "Museum 4.0" soll die Darstellung im Narrenschopf selbst betreffen und somit den Museumsbesuchern direkt zugute kommen. In der dritten Kuppel des Schopfs kann der Besucher dann die Fastnacht besonders realitätsnah erleben. Mit Hilfe von entsprechenden Brillen, so genannten Virtual Reality-Brillen, kann sich der Besucher dann zum Beispiel in einen närrischen Umzug einreihen. Die visuellen Effekte verbunden mit närrischen Klängen sollen Emotionen wecken und damit einen möglichst lebendigen Eindruck des Fasnetsgeschehen ermöglichen. Während die virtuelle Brille etwas für Einzelpersonen ist, soll es auch für Gruppen neue Angebote geben: Mit Hilfe von Projektionen, ähnlich einem Planetarium, soll das Fasnetstreiben an die Kuppel geworfen werden. Hierzu werde die Kuppel bestuhlt, und die Zuschauer könnten so bequem das närrische Treiben am Kuppeldach genießen.

Beide Elemente, die stärkere Online-Präsenz und die lebendige Darstellung im Museum selber, sollen sich gegenseitig befruchten. So kann laut Mönicke die Digitalisierung gerade der Filmdaten im Archiv auch für die virtuelle Realität in der dritten Kuppel genutzt werden. Außerdem erhofft sich Mönicke durch die bessere Internet-Präsenz, dass das Interesse an einem Besuch im Narrenschopf verstärkt wird und so die Besucherzahlen gesteigert werden können.

Die Bundesförderung ist laut Mönicke auf drei Jahre hin angelegt. Um das umfangreiche Archivmaterial zu digitalisieren und darzustellen sei eine Personalstelle vorgesehen, die mit Hilfe der Fördermittel finanziert werde. Nun hoffen die Verantwortlichen auf die entsprechenden Bundesmittel, um die Pläne in diesem Umfang auch umsetzen zu können. Der bekannte Volkskundler Werner Mezger werde sich in die inhaltliche Umsetzung einbringen, so Mönicke.

Weitere Informationen: www.narrenschopf.de, www.fasnachtsmuseum.de