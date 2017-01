Bad-Dürrheim Fastnacht kommt in die Wohnzimmer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Nun gab man sich im Bad Dürrheimer Narrenschopf das Stelldichein und ließ die heimatverbundenen TV-Macher etwas höher leben. Sonja Faber-Schrecklein mit Mikrofon ganz tief im närrischen Getümmel, profunde Informationen des "Fasnet-Professors" Werner Mezger, ausgelassene Straßennarretei mit Konfetti-Regen – so kennt man jene filmischen Beiträge, mit denen immer wieder versucht wird möglichst viel Brauchtum in die Wohnzimmer zu tragen.

Im Narrenschopf vereinte sich nun nicht allein die für das Rundfunksegment verantwortliche Redaktion, neben den TV-Machern genossen auch geladene närrische Gäste sowie die Furtwanger Stadtkapelle einen ganz besonderen Abend. Als Präsident der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) war Roland Wehrle bester Dinge und grüßte herzlich in die Reihen. Der leitende SWR-Redakteur Gerd Motzkus ließ zunächst Ruhe walten und sah seiner Würdigung gelassen entgegen. Schließlich war es für "Mister Treffpunkt" so weit, Wehrle erhob seinen Du-Freund zum Ehrennarren der Vereinigung auf Lebenszeit. "Was wäre ich ohne die Redaktion, die umsetzt was ich mir ausdenke?", lobte Motzkus zurück, sein Team nahm die Worte freundlich-schmunzelnd auf.

Ende 1992 kamen sich VSAN und das Fernsehen deutlich näher und unterzeichneten schließlich einen Kooperationsvertrag, bis dato gut 80 närrische Live-Übertragungen sollten folgen. "Der SWR ist der Fasnetsender schlechthin", konstatierte Motzkus nicht ganz ohne Eigenlob, hierzulande müsse man sich nicht mehr hinter den in Mainz, Köln und Düsseldorf erstellten Karnevals-Formaten verstecken. Motzkus: "Das haben wir geschafft, das dürfen wir feststellen!" Im Narrenschopf gab es Kopfnicken.