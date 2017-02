Bad-Dürrheim Fasnet arbeitet mit Symbolen

Bad Dürrheim (kal). Reicht es da nicht schon, dass die Ganzjahreshofnarren der Satire-Industrie das übernehmen? Diese provokante Frage stellte Matthias Wider bei seinem Vortrag über die Bedeutung der Fastnacht im Narrenschopf vor 40 Zuhörern in den Raum, unter denen sich zahlreiche aktive Fastnachter befanden. Die Antwort lieferte der Sprecher gleich nach, indem er davon ausging, dass die Fastnacht immer den Alltag der Menschen spiegelt, in dem sie Erfahrungen machen und es Ereignisse gibt, die auch zur Opposition reizen. Solange werde es auch das Bedürfnis nach Fastnacht geben.

Der als Fachleiter am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Freiburg tätige Geschichtslehrer Matthias Wider ist auch Kulturbeauftragter des Fastnachtsvereins der Laternenbrüder Löffingen 1889. Kulturgeschichtlich ging der Referent auf das Löffinger Brauchtum und seine historischen Fastnachtsfiguren ein, stellte jedoch immer wieder eine Verbindung zu den bedeutsamen Handlungen und dem Auftreten von Narrenfiguren in der Vergangenheit und der Neuzeit dar.

Viele der Löffinger Narren haben den Spiegel als Fastnachtsrequisit, er ist jedoch kein ortsbezogener Gegenstand, sondern einer mit allgemeiner Symbolträchtigkeit. Zum einen kann er für Eitelkeit, Stolz und Hochmut, zum anderen für Erkenntnis, Wahrheit und Reflexion stehen.