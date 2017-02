Bad-Dürrheim Farbschmierereien an verschiedenen Stellen

Betroffen ist die zum Park gelegene Gebäuderückseite am Haus des Bürgers sowie eine Mauer, die als Abgrenzung zwischen Luisenstraße und Hindenburgpark dient. Es wurden mit Farbe verschiedene Schriftzüge angebracht. An der Turnhalle der Realschule wurden Buchstaben auf eine Wand gesprüht. Mit Farbe besudelt wurden außerdem ein Stahlträger am Dach der Luisenpassage sowie ein Verkehrszeichen.

Der Unbekannte sprühte hierbei einen Spruch gegen die "rechte" Szene sowie Graffiti-Tags auf. Zwischen den Taten dürfte ein Zusammenhang bestehen, vermutet die Polizei. Der verursachte Schaden dürfte sich auf mehrere 100 Euro belaufen. Hinweise zu dem Täter nimmt der Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726/93 94 80, entgegen.