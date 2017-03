Bad-Dürrheim Familie wieder mit Katze vereint

Eigentlich hätte alles innerhalb weniger Tage oder Wochen geklärt werden können. So sei die Rassekatze, eine "Heilige Birma", am 16. September vergangenen Jahres verschwunden und noch im Herbst im Schwenninger Moos gefunden worden, beschreibt die Frau der Familie aus Bad Dürrheim den Hergang. Jedoch hätten es die Finder lange Zeit versäumt, dies der Polizei oder einer anderen offiziellen Stelle mitzuteilen, bedauert die Familie aus Bad Dürrheim.

"Wir haben die Katze im Frühjahr gekauft, kurz nachdem unser alter Kater Max verstorben ist", informiert die Halterin. Ihren neuen Kater hätten sie "Elli" getauft, weil so auch seine Mutter geheißen habe. "Elli" sei ein "ganz liebes" Tier. Doch das Glück währte nur ein halbes Jahr. Dann fehlte plötzlich von dem Kater jede Spur, obwohl die Familie aus Bad Dürrheim sich bei ihrer Suche an die Polizei, den Tierschutzverein Villingen-Schwenningen und andere Organisationen gewandt hatte. Aber ohne Erfolg. "Wir waren in Sorge", beschreibt die Halterin die lange Wartezeit.

Erst jetzt, am 19. März, habe sie auf dem Handy eine Nachricht erhalten von einer Familie aus Schwenningen, dass sie ihren "Elli" vor einem halben Jahr gefunden habe. Entdeckt hatten sie die Suchanzeige für "Elli" auf der Homepage des Tierschutzvereins, nachdem der Schwenninger Familie eine eigene Katze entlaufen war und sie diese gesucht hatten.