Bad-Dürrheim Fairtrade-Produkte im Blick

Bad Dürrheim. Auf dem Weg zur Fair-Trade-Stadt gibt es Fortschritte. So wird der Stadtplan, der regelmäßig im Gästemagazin "Mein Club Bad Dürrheim" enthalten ist, künftig Fairtrade-Stellen ausweisen. Initiiert wurde diese Idee von der Steuerungsgruppe "Fair-Trade-Stadt". Ziel sei es, die Bürger auf das vorhandene Angebot an Fairtrade-Produkten in den einzelnen Geschäften und Gastronomiebetrieben aufmerksam zu machen und die Menschen für das Thema "Fairer Handel" zu sensibilisieren. Roswitha Kneer, Sprecherin der Steuerungsgruppe "Fair-Trade-Stadt" sagt: "Neben den im Stadtplan des Gästemagazins ›Mein Club Bad Dürrheim‹ aufgeführten Geschäften und Gastronomiebetrieben befinden sich derzeit noch weitere Betriebe auf dem Weg, Fairtrade-Produkte in ihrem Sortiment anzubieten."