Bad-Dürrheim Fairplay spielt bei Turnier wichtige Rolle

Bad Dürrheim/Bräunlingen. Das Turnier findet am Sonntag, 26. November, statt. Hierzu sind fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche eingeladen. Anmeldungen hierzu werden im Jugendhaus Bohrturm als Mannschaft unter  jugendhaus@bad-duerrheim.de oder telefonisch unter  0151/17 29 09 63 oder 07726/66 62 08 entgegengenommen. Gespielt wird in zwei Gruppen: Ab 10 Uhr beginnt das Turnier für alle Kids von neun bis 13 Jahren, ab 14 Uhr das Jugendturnier für alle von 14 bis 19 Jahren. Die Gewinnermannschaft erhält jeweils einen Wanderpokal sowie weitere Sachpreise. Außerdem gibt es einen Fairplay-Preis. Die Stadtjugendpflege unterstützt die Austragung des Turniers und würde gerne mit einer oder mehreren Mannschaften teilnehmen. Je Teilnehmer würde ein Unkostenbeitrag für die Startgebühr von 1,70 Euro anfallen. Die An- und Abreise soll über Fahrgemeinschaften erfolgen. Die Stadtjugendpflege freut sich über zahlreiche Anmeldungen.