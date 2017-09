Bad-Dürrheim Fairer Handel kommt an

Bad Dürrheim (rtr). Die Kur­stadt, seit einem halben Jahr als Fairtrade-Stadt anerkannt, beteiligt sich an der "Fairen Woche" mit verschiedenen Veranstaltungen. So lud der Weltladen Karibuni am Mittwoch zu einem Schnäppchenmarkt ein, der auch rege in Anspruch genommen wurde. Überhaupt stellt die Vorsitzende Roswitha Kneer ein steigendes Interesse an fairem Handel fest. So habe sich auch der Umsatz des Weltladens in den vergangenen 13 Jahren seines Bestehens gut entwickelt.