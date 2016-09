Bad-Dürrheim Fahrerflucht auf der A 81beendet Ausflug

Bad Dürrheim. Der Busfahrer ist am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, auf der Autobahn 81, zwischen Geisingen und Bad Dürrheim unterwegs gewesen, als er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte. Doch ohne auf den Verkehr auf dem linken Fahrstreifen zu achten, zog er für den Überholvorgang nach links und rammte einen VW-Bus, der gerade ordnungsgemäß den osteuropäischen Bus überholen wollte. Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro zu kümmern, setzte der Buslenker einfach seine Fahrt fort. Die Polizei konnte den Flüchtigen anderthalb Stunden später nach einem Zeugenhinweis am Bahnhof in VS-Schwenningen feststellen. Noch vor Ort war die Fahrt für den Busfahrer und seine Fahrgäste beendet: der Führerschein des dreisten Busfahrers wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet zudem eine saftige Strafe.