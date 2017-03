Bad-Dürrheim Fahrer verletzt und drei Autos beschädigt

Bad Dürrheim. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.25 Uhr auf der B 27, Abzweigung Industriegebiet. Dort zeigte die Ampel in Fahrtrichtung Donaueschingen auf der viel befahrenen Bundesstraße Rot. Eine 33-jährige Fiat-Fahrerin erkannte die vor ihr haltenden Fahrzeuge jedoch zu spät, wodurch sie einen Suzuki rammte, welcher wiederum in einen Opel geschoben wurde. Der 74 Jahre alte Suzuki-Fahrer musste zur Beobachtung möglicher Halsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 5000 Euro.