Bad Dürrheim. Die Fahrbahn zwischen der Karlstraße und der Kreisstraße K 5700 bekommt in Kürze einen neuen Belag, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Bauarbeiten auf der Verlängerung der Karlstraße starten am 30. Oktober und dauern bis zum 3. November. Es kommt in dieser Zeit zu einer Vollsperrung und somit zu Verkehrsbehinderungen. Die Bushaltestelle Karlstraße wird in diesem Zeitraum nicht angefahren. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle Adlerplatz.