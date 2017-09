Bad-Dürrheim Fachjury kürt ihn zum besten Chef für Azubis

Die unabhängige Fachzeitschrift Lebensmittelpraxis, kürte die Ausbilder des Jahres in vier Kategorien im Lebensmitteleinzelhandel. Im Bereich SB-Warenhäuser gewann er das Rennen um den begehrten Preis. Die Jury besteht aus Fachleuten, sprich Führungskräften anderer Lebensmitteleinzelhändler, die Wissen, worüber sie abstimmen. Die Fachzeitschrift sei so etwas wie die "Bibel" der Branche, erklärt Dietmar Grießinger den Stellenwert des Blatts.

Kaufland intern gab es im Vorfeld ein Auswahlverfahren welche Häuser sich bewerben können, darunter war auch Bad Dürrheim, man schickte das Haus mit seiner Bewerbung ins Rennen und nach einem zweiten Platz in dem Wettbewerb im Jahr 2015, stand man jetzt auf dem obersten Siegertreppchen. Bewertet wurde der Einsatz für die Auszubildenden, die Förderung, die Art der Suche und vieles mehr. Er sei für die jungen Leute manchmal auch "Ersatzpapa" wie er in der Bewerbung schrieb. "Mir geht es vor allem um die Teambildung" und "ich gebe nicht nur, ich bekomme mehr zurück", schwärmt er von seiner Gruppe. Aktuell sind es fünf Auszubildende im Bad Dürrheimer Standort und 14 ehemalige. Mit allen geht es von dem Preisgeld zu einem Wochenende in das SI-Centrum, inklusive Übernachtung.