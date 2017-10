Bad Dürrheim-Hochemmingen. Die katholischen Frauengemeinschaft lädt am Freitag, 27. Oktober, Interessierte zu einem Vortrag in die Gemeindehalle ein, Beginn ist um 19.30 Uhr. Fabienne Storz war für den Verein Liso Tanzania über sechs Monate in einem Waisenhaus tätig. Sie erzählt davon. Der Eintritt ist frei. Nichtmitglieder sind zu dem Vortrag willkommen.