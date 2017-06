Bad-Dürrheim Es wird wieder allerlei geboten

Mittwochs folgt ganzheitliches Gedächtnistraining unter Leitung von Sabine Hummel. Sie steigert mit den Teilnehmern spielerisch die Leistungen des Gehirns. Die Gruppe trifft sich wöchentlich um 10.45 bis 11.45 Uhr im KWA Kurstift. Eine Stunde kostet pro Teilnehmer sechs Euro. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Zu einem Halbtagesausflug zum Schloss Arenenberg mit Napoleonmuseum wird am Donnerstag, 22. Juni, eingeladen. Gemeinsam mit den Damen der persönlichen Assistenz im KWA Kurstift geht es in die schöne Schweiz. Die Ausflügler können einen der schönsten Aussichtspunkte der Bodenseeregion genießen. Im Schloss Arenenberg mit Napoleonmuseum kann man in die Zeit von Königin Hortense und ihrem Sohn Louis eintauchen – dem späteren Napoleon III und letztem Kaiser Frankreichs. Im Bistro Louis Napoleon besteht die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag ausklingen zu lassen. Die Kosten für die Fahrt (Mittagessen exklusive) betragen 29 Euro für Kurstift-Bewohner, 30 Euro für KWA Club-Mitglieder und 31 Euro für Gäste. Die Anmeldung erfolgt über die Rezeption des Kurstifts unter 07726/ 630 und noch bis Freitag, 16. Juni. Die Abfahrt vor dem Eingang des Kurstifts ist um 13.30 Uhr, die voraussichtliche Rückkehr wird gegen 18.30 Uhr sein.

Hausführungen werden am Dienstag, 13. Juni, und am Donnerstag, 29. Juni, angeboten. Carina Ulmschneider gibt dabei Einblicke in die Möglichkeiten und das Alltagsleben im Haus und beantwortet Fragen. Die Hausführungen starten um 15 Uhr – Treffpunkt im Foyer.