Bad-Dürrheim Erstmals mit Gesangseinlagen

Als Sängerinen werden Martina Wenzler-Gail und Gerlinde Götz auftreten. Seit September bereiten sich die Musiker mit ihrem Dirigenten Helmut Martin auf das Projektkonzert vor. Unterstützt werden die 25 Aktiven von Musikern aus der Kernstadt, aus den Stadtteilen Sunthausen und Oberbaldingen sowie aus Schwenningen und Donaueschingen-Fürstenberg, somit werden 35 Personen auf der Bühne sitzen. Der Kontakt zu den auswertigen Musikern ist durch familiäre Verbindungen entstanden, einige von ihnen haben schon bei früheren Veranstaltungen mitgewirkt. Als Gastorchester hat sich der Verein die Obereschacher Musik- und Trachtenkapelle eingeladen, die mit ihrem Dirigenten Jochen Abert das abwechslungsreiche Programm mitgestalten wird. Konzertante Stücke, sowie Filmmusik und Volkstümliches werden die Musiker ihrem Publikum am Samstag, 3. Dezember, in der Bergweghalle bieten. Gespielt wird unter anderem die "Kilkenny Rhapsody, "Caldas da Reinha" aus der "Ouvertüre for Wind" sowie die "Polka mit Herz". Ein Highlight wird die Musik aus dem Film "Wie im Himmel", dazu werden Martina Wenzler-Gail und Gerlinde Götz das Lied "Gabriellas Song" vortragen. "Vielleicht sogar mit dem original schwedischen Text", lässt der Dirigent vermuten. Ein weiterer Höhepunkt des Konzertes wird mit der Komposition "Halleluja" geboten, zu der die beiden Damen ebenfalls singen werden. Obwohl die auswärtigen Musiker nicht bei jeder Probe dabei sein können, sind alle schon bestens aufeinander eingespielt. Zur Vertiefung plant Helmut Martin demnächst ein Probenwochenende sowie zwei zusätzliche Probeneinheiten. Ziel sei es nicht nur, dem Publikum einen wunderbaren Konzertabend zu bieten, sondern auch zu zeigen, dass mit Blasmusik interessante musikalische Akzente gesetzt werden können.