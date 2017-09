Bad-Dürrheim Erneut ein schwerer Unfall auf Autobahn

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (rtr). Erst am Donnerstagmorgen hatte sich in diesem Bereich ein Unfall mit drei verletzten Personen und 400 000 Euro Schaden ereignet. Am Freitag gegen 16.30 Uhr nun war eine Frau in Richtung Stuttgart unterwegs, setzte auf Höhe des Parkplatzes Räthisgraben mit ihrem Auto zum Überholen an, geriet dabei aber ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto mit Schweizer Kennzeichen überschlug sich. Die Fahrerin und die ebenfalls im Auto befindlichen zwei Kinder wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, informiert Polizei-Pressesprecher Dieter Popp. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu Staus auf dem Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.