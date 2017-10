Bad-Dürrheim Erlebnistag rund um Martin Luther

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (jdk). Der Erlebnistag findet am Samstag, 14. Oktober, zwischen 10 und 15 Uhr statt. Hierzu hat das Team um An­drea Held die Gruppe "teens in mission" der Liebenzeller Gemeinschaft eingeladen. Diese Gruppe wird in zahlreichen Workshops und mit einem stylischen Programm das Leben des berühmten Reformators unter dem Motto "Mönsch Luther" beleuchten. Mönsch Luther setzt sich zusammen aus Mönch und Mensch. Dabei wird spielerisch auf die Lebensstationen Luthers ebenso eingegangen wie auf das, was Luther uns heute im Zeitalter von Smartphone und Internet bedeuten kann. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche der Schulklassen eins bis sieben, die einen tollen Tag gemeinsam erleben wollen. Anstatt des sonst üblichen Frühstücks, gibt es zu diesem Schüler-Erlebnis-Tag ein Mittagessen. Anmeldungen sind bis zum 9. Oktober mit dem Wunschblatt für die Workshops entweder in der Grundschule Oberbaldingen, bei Pfarrer Hasselbeck, in der Jungschargruppe oder im Kindergottesdienst. Informationen bekommt man bei Dagmar Faller, Telefon 07706/91 90 46 oder beim Pfarramt, Telefon 07706/91 92 23.