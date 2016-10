Bad-Dürrheim Erfolgreiches Jahr

Glücklich war die Vereinsvorsitzende darüber, dass sie zur Aufstockung der Vorstandschaft mit Jutta Mill und Brigitte Schneckenburger zwei jüngere Mitglieder gewinnen konnte. Brigitte Schneckenburger ließ sich in Abwesenheit wählen. Die Grüße und die Anmerkung des Bezirksvorstandes Donaueschingen, für das im Sinne der Landfrauenbewegung von den 31 Mitgliedern des Biesinger Vereins Geleistete, überbrachte dessen Vorstandsmitglied Isabell Oliveira-Müller. Sie sprach auch gleich die Einladung zur Teilnahme am Landfrauentag aus, der am Samstag, 5. November, um 14 Uhr in der Stadthalle Bräunlingen stattfindet.