Bad-Dürrheim Engagiertes Mitglied geehrt

"Das alles ist nicht selbstverständlich", hob der Vorsitzende hervor, der sich mit einem Präsent bedankte.

In seiner Vorschau gab Grießhaber bekannt, dass weitere Helfer für die Vereinsfasnet am 18. Februar gesucht werden. Je mehr zum Helfen bereit seien, umso kürzer seien die Arbeitsstunden, ließ er wissen. Am 22. April wird in Rötenbach am Gauturntag teilgenommen, im Mai ist eine Frühjahrswanderung geplant sowie eine Kräuterwanderung mit dem Schwarzwald-Turngau.

Höhepunkt wird die Fahrt nach Berlin zum Internationalen Deutschen Turnfest vom 3. bis zum 10. Juni sein.