Bad Dürrheim. Vor kurzem wurde Domenic Weinstein bei den Bahnrad-Europameisterschaften Dritter in der Einzel-Verfolgung. Bereits im Frühjahr wurde er in der selben Disziplin Deutscher Meister und stellte einen neuen deutschen Rekord auf. Zu Ehren des Sportlers lädt die Stadt am Mittwoch, 15. November, um 19.30 Uhr in den Bürgersaal im Rathaus Unterbaldingen zu einem Empfang ein.