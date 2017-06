Bad-Dürrheim ELR-Programm eröffnet Möglichkeiten

Bad Dürrheim. Im Herbst vergangenen Jahres wurde Bad Dürrheim mit seinen sechs Stadtteilen als künftige Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) anerkannt. Damit eröffnen sich für die Stadt vielfältige Möglichkeiten, für fünf Jahre bis 2021 gemeinsam mit den Bürgern, den Gewerbetreibenden wie auch den Ortsverwaltungen konkrete Projekte der Dorferneuerung umzusetzen. Erste Projektförderungen wurden schon beantragt und bewilligt. Für die Zusammenarbeit der Stadtteile und Koordinierung der Maßnahmen hat sich das "ELR-Forum" konstituiert. Der Dialog mit den Bürgern soll nun in den Stadtteilen beginnen. Dazu findet am Mittwoch, 21. Juni, um 19.30 Uhr eine erste Informationsveranstaltung für die Stadtteile Öfingen, Ober- und Unterbaldingen im Rathaus in Unterbaldingen statt. Dabei spielen auch Handlungsfelder einer "ganzheitlichen Dorferneuerung" eine Rolle. Es schließt sich eine Fragerunde an. Die zweite Infoveranstaltung für die Stadtteile Biesingen, Hochemmingen und Sunthausen folgt am Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr, mit gleicher Tagesordnung im Rathaus in Sunthausen. Alle Bürger sind laut Stadtverwaltung "mit ihren Ideen und Vorschlägen eingeladen".