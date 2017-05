Bad Dürrheim-Sunthausen (wst). Die nächste öffentlich Infoveranstaltung in Sachen ELR gibt es am 21. Juni in Unterbaldingen und am 5. Juli in Biesingen, Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Das ELR Forum kommt am 19. Juli erstmals in Hochemmingen zusammen, teilte Ortsvorsteher Albert Scherer dem Ortschaftsrats mit. Für 2018 gäbe es bereits Anträge, auch aus Sunthausen. Einen weiteren Termin teilte er mit: Am Freitag, 30. Juni, wird das neue Konzept zum Öffentlichen Personennahverkehr für die Ostbaar in Tuningen vorgestellt, Beginn ist 18 Uhr im Teinosaal.