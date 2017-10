Bad-Dürrheim Elf Millionen Euro Kredit bis 2020 geplant

Würde die Stadt ein einfaches Hallenbad mit 25 Meter Becken, einem kleinen Kinderbereich und Sanierung der Außenrutsche sowie ein kleiner Kinderbereich außen bauen und, was unabdingbar notwendig ist, das Solemar für die Zukunft weiter fit machen, hätte dies finanziell zur Konsequenz, dass die städtische Tochter jährlich einen Mehrbetrag von etwa 1 bis 1,2 Millionen Euro für diese beiden Einrichtungen benötigt.

Zudem steigen die Kosten beispielsweise für die Kinderbetreuung und die Schulen wegen dem weiteren Ausbau verlängerter Betreuungsangebote weiterhin überdurchschnittlich. Aus den in 2016 und 2017 beschlossenen Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze stehen rund 567 000 Euro zur Verfügung, so dass bei einer möglichen Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage und einem damit verbundenen Rückgang der allgemeinen Steuereinnahmen mit einer deutlichen Deckungslücke zu rechnen ist. Diese könnte nur schwerlich durch Einsparungen in anderen Leistungsbereichen gedeckt werden, so Bürgermeister Walter Klumpp in seiner Mitteilung.