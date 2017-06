Bad-Dürrheim Einschulung für rund 110 Kinder

Bad Dürrheim. In der Grund- und Werkrealschule erreicht Rektor Heinz Kriebel in der fünften Klasse mit 16 angemeldeten Schülern knapp die Klassenstärke, somit startet man mit einer Klasse in das neue Schuljahr. Die Erfahrung zeige jedoch, dass bis zum Schuljahresbeginn noch der eine oder andere dazu kommt. Das hat verschiedene Gründe, führt Heinz Kriebel aus: Manchmal klappt es einfach nicht mit der Anmeldung an einer weiterführenden Schule.

Eine geringen, aber beständige Zahl neuer Schüler komme in den Stufen sieben und acht von der Realschule und von den Gemeinschaftsschulen. Bei letzterer ist die Begründung oftmals, dass die Schüler mit dem selbst organisierten lernen nicht ganz klar kommen. Anmeldungen von anderen Schulen kommen auch immer wieder für die Klasse zehn, da Bad Dürrheim eine der wenigen Werkrealschulen der Region ist.

Insgesamt bleibe die Schülerzahl an der Werkrealschule ungefähr gleich, jedoch wird sich die Zahl der Klassen verringern. Es müssten zwei neunte und zwei zehnte Klassen zusammengelegt werden. Grund sind Langzeiterkrankungen in der Lehrerschaft. Dann seien alle Klassen durchgängig einzügig.