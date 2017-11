Bad-Dürrheim Einkaufserlebnis für jeden

Eröffnet wird der 21. Kunsthandwerkmarkt am Samstag, 11. November, um 11 Uhr im Haus des Bürgers. Der Markt ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls findet am 12. November, parallel zum Kunsthandwerkmarkt ein verkaufsoffener Sonntag im Industriegebiet Bad Dürrheim statt. Hierfür wird ein extra eingerichteter Shuttle-Service vom Busbahnhof ins Gewerbegebiet eingerichtet. Die Fahrtzeiten des Busshuttles können an den Bushaltestellen entnommen werden.

Z wischen 13 und 18 Uhr öffnen rund 30 Märkte im Industriegebiet, darunter auch die großen "Zugpferde" wie Media-Markt, Kaufland und das Braun Möbelcenter, informiert die Vorsitzende des Gewerbevereins, Tamara Pfaff. Auch dieses Mal gebe es vielerlei Aktionen, seien es Rabatte, Gewinnspiele, Kinderschminken und anderes mehr, mit denen die teilnehmenden Geschäfte für zusätzliche Attraktionen sorgten.

Ein entspanntes Einkaufserlebnis bieten außerdem die guten Parkmöglichkeiten. Hinzu kommt ein Pendelbus, der verschiedene Haltestellen im Gewerbegebiet und der Innenstadt anfährt und im kurzen Intervall Besucher zwischen Gewerbegebiet und Innenstadt hin- und herfährt. Pfaff würdigt dabei die gute Kooperation mit dem Busunternehmen Luschin. Haltestellen sind am E-Center (unweit des Media-Markts), Aldi (in der Nähe des Kauflands), am KWA Kurstift, Adlerplatz und schließlich am Busbahnhof.

Die verkaufsoffenen Sonntage im stark frequentierten Gewerbegebiet von Bad Dürrheim gibt es schon seit einigen Jahren regelmäßig im Herbst. Im Jahresverlauf wird außerdem noch zu zwei verkaufsoffenen Sonntagen in der Innenstadt eingeladen, die häufig in Verbindung mit dem Trachtenmarkt im Frühjahr und dem Naturparkmarkt im Herbst stehen.

Eine Neuerung kündigt ­Tamara Pfaff fürs nächste Jahr an. Dann soll der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahresverlauf nicht mehr am Wochenende mit dem Trachtenmarkt zusammenfallen, sondern etwas früher im Mai mit der Narrenbörse veranstaltet werden. Nach bisheriger Planung werde durch den Gewerbeverein dann noch ein Flohmarkt in der Innenstadt angeboten.