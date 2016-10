Bad-Dürrheim Einiges Sparpotenzial ist umgesetzt

Bad Dürrheim. Der Energiebericht für die städtischen Liegenschaften umfasst rund 30 Seiten, im Verwaltungsausschuss wurde er vorgestellt. Das Institut für Sozial- und Umweltforschung nimmt die Kontrolle des Energieverbrauchs vor und kommt zu folgendem Resümee: "Insgesamt liegen noch drei von 78 Kennwerten leicht über dem jeweiligen Durchschnittswerten für vergleichbare Gebäude. Im Bereich Wärme ist dies das Rathaus mit Kindergarten und Feuerwehr in Hochemmingen und das Feuerwehrgerätehaus in Unterbaldingen. Der Wasserkennwert im Kindergarten Willmannstraße liegt trotz einer Reduzierung des Verbrauchs um drei Prozent gegenüber 2014 noch leicht über dem Mittelwert. Gegenüber 2007, dem ersten Jahr mit vollständigen Verbrauchsdaten für die 31 Objekte, sind der bereinigte Wärmeverbrauch um 18 Prozent, der Wasserverbrauch um zehn Prozent und der Stromverbrauch um fünf Prozent zurückgegangen, die Fläche ist seit 2007 um rund sieben Prozent gestiegen." In absoluten Zahlen ausgedrückt sind dies rund 2400 Quadratmeter, insgesamt rechnet man mit 38 800 Quadratmetern, wobei die Straßenbeleuchtung mit 190 Quadratmetern angegeben ist. Die größte städtische Immobilie ist die Realschule am Salinensee mit 5600 Quadratmetern, gefolgt von der Grund- und Werksrealschule (4600) und dem Haus des Bürgers (3800). Nicht berücksichtigt wurden beispielsweise das Solemar, das Kurhaus und das Haus des Gastes – diese zählen zur Kur und Bäder GmbH.

Betrachtet man beispielsweise den Gesamtverbrauch an Strom in allen Liegenschaften, so stieg dieser kontinuierlich an. Im Basisjahr 2007 waren es 492 400 Kilowattstunden, 2015 waren es 500 100. Bezogen auf die Fläche waren es aber die genannten fünf Prozent Reduzierung. Der Wärmeverbrauch lag im Basisjahr bei 3900 Megawattstunde, 2015 bei 3300. Beim Wasser sind die Vergleichzahlen 5600 Kubikmeter zu 5400 Kubikmeter.

Bei den empfohlenen Maßnahmen sieht man in der Salinensporthalle ein großes Einsparpotenzial. Bei der Energieeinsparung könnten Deckenstrahlplatten den Verbrauch um 46 200 kWh im Jahr verringern, es wäre allerdings auch eine Investitionsmaßnahme von knapp 80 000 Euro. Durch neue Motoren in der Lufthygieneregelung und die Sanierung der Hallenbeleuchtung könnten 27 000 kWh pro Jahr gespart werden, allerdings läge die Investition bei etwas über 100 000 Euro. Ähnliche Maßnahmen sind für die Realschulsporthalle und für den Altbau der Grund- und Werkrealschule vorgeschlagen, alle sind jedoch kostenintensiv. Als sinnvoll sieht man die Erneuerung des Wärmetauschers.