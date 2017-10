Bad-Dürrheim Einige tausend Besucher kommen

Bad Dürrheim (kal). Gekoppelt war die Veranstaltung mit dem verkaufsoffenen Sonntag, der von den heimischen Einzelhändlern genutzt wurde, um mit allerlei Aktionen und Sonderangeboten die Käufer anzulocken. Viele Besucher nahmen sich auch eine Auszeit, um gemütlich in den Restaurants und Cafés mit Außenbewirtschaftung zu verweilen. Dass man zeitweilig warten musste, um bei dem Besucheransturm einen Sitzplatz zu ergattern, wurde in Kauf genommen.

44 Stände locken

An 44 Ständen wurden nicht nur Produkte angeboten, es präsentierten sich auch der Naturpark Südschwarzwald und das Naturschutzgroßprojekt Baar mit Informationsständen. Dadurch erfuhr die hier in der Region lebende Bevölkerung vieles über ihre Heimatregion. Auch Kurgäste ließen sich gerne darüber informieren, war von den Mitarbeitern an den Ständen zu hören.