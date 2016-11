Bad Dürrheim (flo). Das Anlegen des neuen Grillplatzes in der Kernstadt zog sich aus diversen Gründen, nun aber kann eingeweiht werden. Am heutigen Mittwoch dürften die Flammen ab 16 Uhr etwas höher aus der Feuerstelle schlagen, zur Information wollen es Stadtjugendpfleger Markus Thoma und die Interessenten ja gern etwas wärmer haben. „Wer zu spät kommt, kriegt eben kein Würstchen mehr“, hatte Thoma im Vorfeld der Einweihung gescherzt. Der neue Grillplatz schließt sich an die Dirt Bike-Strecke in südlicher Richtung an.