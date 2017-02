Bad-Dürrheim "Einfach mal reinschnuppern" möglich

Über neue Gesichter freut sich das Team immer, "einfach mal reinschnuppern", laden die Mitarbeiter ein.

Nächste Termine

Die nächsten Kinderkirchen-Termine sind: in Bad Dürrheim am Sonntag, 12. Februar, Beginn ist um 10 Uhr; in Hochemmingen am morgigen Samstag, 19 Uhr; in Unterbaldingen am Sonntag, 12. Februar, 10 Uhr.