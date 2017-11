Bad-Dürrheim Eine Sternstunde für Freunde der klassischen Musik

Innerhalb der Konzertreihe "Klassik live" kam es zur vorletzten Veranstaltung in diesem Jahr. Urushihara und Leuschner erhellten den grauen November auf gefällige Art und Weise. Ludwig van Beethovens D-Dur-Sonate und jene in G-Dur gehaltene von Johannes Brahms können auch als "Monumentalwerke" aufgefasst werden.

Keiko Urushihara und der in der Detmolder Musikhochschule beheimatete Jacob Leuschner haben sich als Duo einen Namen gemacht und treten in ganz Europa auf, in der Kur- und Bäderstadt durfte man auch ein Saiteninstrument bewundern, welches in wenigen Fällen im Millionenbereich gehandelt wird. Die japanische Geigerin Keiko Urushihara nennt eine originale Stradivari ihr Eigen und entlockt der Kostbarkeit in der Tat imposante Töne.

Beim Konzertabend ergab sich ein interessantes Kräftefeld. Die Musiker könnten bezüglich ihres Wesens kaum unterschiedlicher sein, offensichtlich jedoch ergänzt man sich prima und aufgrund der jeweiligen Anlagen sehr nuancenreich. Hier die introvertierte, fast schüchterne Keiko Urushihara, dort der den Weg vorgebende und groß gewachsene Pianist Jacob Leuschner. Leuschners Bässe traten in Bad Dürrheim kraftvoll hervor, und hätte Keiko Urushihara keine Stradivari, wäre sie wohl das eine oder andere Mal ins Hintertreffen geraten. Stradivari-Geigen gelten als besonders klangintensiv, nicht umsonst wird der 1737 verstorbene Geigenbauer Antonio Stradivari immer noch als handwerklicher Genius angesehen. Beethoven und Brahms, nach der Pause der bis ins 20. Jahrhundert reichende Schwenk zu Dohnányi und Wieniawski – im Solegarten machte man Bekanntschaft mit den feinen Künsten und sah zwei ausgewiesene Könner ihres Fachs.