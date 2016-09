Bad-Dürrheim Eine neuer Lebensabschnitt beginnt

Bad Dürrheim. Die Einschulung begann mit einem ökonomischen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Johann. Begrüßt wurden die Kinder am Eingangsportal von Pfarrer Michael Fischer und seinem evangelischen Amtskollegen Bernhard Jaeckel. "Gottes Segen geht mit uns" lautete der Leitsatz für diesen Einschulungsgottesdienst. "Ihr wisst sicher nicht, dass eine richtig spannende Zeit auf euch zu kommt, denn jetzt beginnt die Schule, ihr werdet viel Neues entdecken und kennenlernen und neue Freunde finden" sagte Pfarrer Bernhard Jaeckel zu den Kindern. Vielleicht habe mancher ein mulmiges Gefühl, aber es sei immer jemand da, der helfe, leite und schütze, nämlich die Eltern, die Lehrer und Gott.

Nach der mit Rücksicht auf die aufgeregte Kinderschar kurz gehaltenen Predigt erhielten die Mädchen und Jungen von den Geistlichen durch Handauflegen ihren Segen. In der voll besetzten Oskar-Grießhaber-Turnhalle wurde es für die ABC-Schützen recht spannend und so manchem Knirps war anzusehen, dass er nicht so recht wusste, ob es einen Grund zur Freude oder zur Skepsis gab.

Rektor Heinz Kriebel begrüßte zunächst die Mamas und Papas, die Omas und Opas und dann die Hautpersonen, nämlich die neuen Erstklässler, für die es gleich einmal einen kräftigen Applaus gab. Auf die Frage, was wohl in den großen Schultüten stecke, kam zur Antwort, dass dies eine Überraschung sei.