Bad-Dürrheim Eine Million Euro für Straßenbau

Im September will man im Rathaus ein weiteres Konzept erstellt haben, dem folgt eine neue Prioritätenliste. In der vorliegenden und auf Januar 2016 datierten Aufstellung rangiert die Maßnahme Bad Dürrheim-Hofstellen ganz oben, die Kostenschätzung allein dafür beträgt 165 000 Euro. Die Sanierung der Gemeindeverbindungen hat es lokalpolitisch in sich, häufig wird in Rat und Ausschuss länger diskutiert. Der in aller Regel schwerer werdende Fuhrpark der Landwirte setzt den meist nur für maximal fünf Tonnen Last ausgelegten Straßen zu, nicht jeder will deshalb akzeptieren, dass alle Steuerzahler für Schäden aufkommen, die etwa durch riesige Gülleanhänger oder Mähdrescher verursacht werden.

Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Rösch: "Den Landwirten darf der Schwarze Peter nicht pauschal zugeschoben werden, denn einem Traktor würde ein Schotterweg genügen. Die GVS werden aber auch von Pendlern befahren und haben einen touristischen Nutzen. Und natürlich darf auch etwa ein Geisinger eine freigegebene Bad Dürrheimer Gemeindeverbindungsstraße benutzen."