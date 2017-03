Bad-Dürrheim Eine Liegehalle für die Nachwelt

Bad Dürrheim (rtr). Auf dem Gelände des ehemaligen Kindersanatoriums des Chrischona-Schwesternordens in der Huberstraße wurde die einzige noch verbliebene Liegehalle der Kurstadt entdeckt. Der Förderverein für das auf dem Areal geplante Parasol-Hotel möchte der Kur und Bäder GmbH diese Liegehalle überlassen, um sie eventuell in den Kurpark zu verlegen und so der Nachwelt zu erhalten.