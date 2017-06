Bad-Dürrheim Eine bunt gemischte Gruppe versteht sich

Eifrig am Basteln waren auch die anderen Kinder, die teilweise ebenfalls täglich ins Jugendhaus Bohrturm kamen und am Ferienprogramm teilnahmen. Natürlich wurde nicht nur gebastelt, denn viele Möglichkeiten für Spiel und Spaß wurden den Kindern geboten. Alicia und Lucia, beide sieben Jahre alt, zeigten ebenfalls ihre kleinen Kunstwerke und bestätigten, dass es immer etwas Spannendes zu tun gab. Bunte Freundschaftsbändchen aus Wolle wurden geknüpft, Hasen, Katzen und Krokodile aus Papier entstanden, kleine Kunstwerke aus Speckstein und vieles andere mehr. Wer wollte, konnte sich beim Fußballspiel oder mit Volleyball so richtig austoben, das Wetter erlaubte viel Aufenthalt im Freien rund um das Jugendhaus. Auch der Schminktisch war stets besetzt.

Betreut von Gerlinde Hummel-Höfflin, fühlten sich dort täglich bis zu über 20 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren so richtig wohl. Vom Dienstag, 6. bis zum Freitag, 16. Juni, jeweils von 8 bis 17 Uhr wurde der Ferienspaß angeboten. Mit betreut wurde die Kinderschar von Brigitte Fraile-Kaiser, Mitarbeiterin der Stadt, von "Buftine" Daniela sowie von der angehenden Erzieherin Selina Hettich, die ein Praktikum absolvierte. Schön war es für die Betreuerinnen zu erleben, dass es trotz Altersunterschied zwischen den Kindern keinerlei Probleme gab. Im Gegenteil: Für die jüngeren waren die älteren Vorbilder, die wiederum lernten, Rücksicht auf die Kleinen zu nehmen. "Es waren auch einige Einzelkinder dabei", erzählte Gerlinde Hummel-Höfflin, "ihnen tat es gut, mit anderen zusammen zu sein".

Als positiv wurde ebenfalls bewertet, dass jedes Kind ohne vorherige Anmeldungen täglich, oder auch nur an manchen Tagen, am Ferienprogramm teilnehmen konnte. Manche standen schon morgens um acht Uhr vor der Türe, andere wollten länger schlafen und konnten später kommen. Dadurch entstand auch eine lockere Atmosphäre, in der sich jeder so richtig wohlfühlte. Zwei Drittel der Kinder kamen aus der Kernstadt, ein Drittel aus den Stadtteilen. In sechs Wochen startet bereits das Sommerferienprogramm. "Wir sind schon gut vorbereitet", freut sich Gerlinde Hummel-Höfflin, die auch dafür wieder die Leitung übernehmen wird.