Bad Dürrheim. In ein Firmengebäude eines Betriebes für den Vertrieb von Kraftfahrzeuganhängern in der Straße "Auf Stocken" sind unbekannte Täter am späten Samstagabend, vermutlich in der Zeit zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, über eine zuvor eingeschlagenes Fenster gewaltsam eingedrungen und haben sich in der Firma an einem Wandtresor zu schaffen gemacht. Mit einem Winkelschleifer versuchten die Einbrecher den Tresor zu öffnen, scheiterten jedoch an der stabilen Bauweise. Ohne Beute gemacht zu haben, mussten die Eindringlinge wieder abziehen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die Samstagnacht verdächtige Wahrnehmungen in der Straße "Auf Stocken" im Gewerbegebiet gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim 07726/939 480 in Verbindung zu setzen