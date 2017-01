Bad-Dürrheim Ein viertel Jahrhundert Städtepartnerschaft

Neben den drei Städtepartnerschaften unterhält Bad Dürrheim eine Patenschaft mit dem in Stetten am kalten Mark (Kreis Sigmaringen) niedergelassenen Panzerartilleriebataillon 295, Biesingen pflegt eine Dorfpartnerschaft mit dem saarländischen und 1071 Einwohner zählenden Biesingen. Kontakt zum von Donaueschingen aus gesteuerten DFF: Telefon 0771/158 195 und per E-Mail kandreolli@orange.fr.

Enghien les Bains ist in Frankreich als Thermalbad mit schwefelhaltigem Wasser bekannt, dem therapeutische Wirkungen bei Erkrankungen Atemwege sowie bei Rheuma und Athrose zugesprochen wird. Enghien hat es Bad Dürrheim vorgemacht: Das Thermalbad ist mit zwei Hotels verbunden und verfügt somit bereits über das, was in Bad Dürrheim geplant ist. In der Partnerstadt steht auch das umsatzstärkste Casino Frankreichs, das 1909 erbaut und letztmals 2003 umfassend saniert wurde. Der See von Enghien, mitten in der Stadt, ist ein flaches Wasserbecken, das von Bächen und Quellen gespeist wird.