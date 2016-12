Bad Dürrheim. Rund 7000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Autofahrerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 6.50 Uhr, auf der Bundesstraße 33. Eine 50-jährige Fiat-Lenkerin hielt an der Ampelanlage auf der B 33 bei rot an. Eine nachfolgende 60-jährige Renault-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Fiats auf. Die 50-Jährige erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen.