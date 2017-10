Bad-Dürrheim Ein umfangreiches Angebot

Kulinarisch verwöhnt die Solemar-Gastronomie am Tag der offenen Tür im Außenbereich die Gäste. Ebenfalls im Außenbereich gibt es am Nachmittag musikalische Unterhaltung mit VS Jazz aus Villingen-Schwenningen. Selbstverständlich fehlt auch nicht die beliebte Kuchentheke im Trainingsraum. Auch für die kleinen Gäste bietet man an diesem Tag ein tolles Programm mit Glitzertattoos, Kinderschminken, einem kreativen Mal- und Basteltisch sowie einem Luftballonkünstler. Außerdem wird der Schnell-Karikaturist Jo Brösele für Portraits im Minutentakt und zusätzliche Unterhaltung sorgen. Der Bade- und Saunabereich ist an diesem Tag regulär zum Baden und Saunieren geöffnet.