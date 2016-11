Bad-Dürrheim Ein Stück über das Leiden im Krieg

Bad Dürrheim. Schüler der Theater AG der Realschule am Salinensee hatten sich einfühlend mit dem Schicksal syrischer Kinder und deren Familien beschäftigt. Berührend trugen sie den Gottesdienstbesuchern ihre Texte vor. "Wir wollen nicht moralisieren, sondern zum Nachdenken anregen", sagte Stefan Kalt, der das Stück mit den Jugendlichen einstudiert hatte. Man sollte Flüchtlinge, die wegen Krieg ihre Heimat verlassen müssen, nicht als Ausbeuter sehen, die uns etwas wegnehmen wollen. Es sind auch Kinder, gab er zu bedenken.

Die jungen Darsteller, manche unter ihnen erst zehn Jahre alt, begannen am Ende des vergangenen Schuljahrs mit ihren Proben, nachdem Kalt sie befragt hatte, ob sie für dieses nicht einfache Stück bereit seien. "Es ist sehr traurig", so waren sich die Kinder einig, doch dann habe es sich gezeigt, dass man auch mit einem traurigen Stück Spaß am Theater haben kann.

Die Texte haben sie selbst geschrieben, die dazu gezeigten Filme hat der Neuntklässler Luca Wehrle aus dem Internet herausgesucht. Schon der erste Filmbeitrag ging gewaltig unter die Haut: Ein laut weinender Vater hielt seine kleinen toten Mädchen im Arm, eine verzweifelte Mutter trug ihren verletzten Sohn, ein Kleinkind stand im dünnen Sommerkleidchen alleine und verlassen inmitten der Trümmer. Syrische Kinder erzählten ihre grausamen Erlebnisse.