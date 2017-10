Bad-Dürrheim Ein Star von nebenan

Schon mit dem ersten Stück, eine eigene Komposition aus seiner Heimat Bosnien, fesselte er seine Zuhörer. Eine traurige, melancholische Melodie, die er im Krieg geschrieben hat. Begleitet von Natalija Stanisavljevic auf der Geige, folgte ohne Pausen und ohne jegliche Notenblätter ein Stück nach dem anderen, womit die Vielfalt des umfangreichen Repertoires des aufeinander harmonisch eingestimmten Duos das Publikum zu Staunen brachte. Mit der "Quetschkommode", wie der Weltmeister sein Akkordeon nannte, schien er verwachsen zu sein. Mit rasender Schnelligkeit bewegten sich seine Finger der rechten über die weißen und schwarzen Tasten, die Finger der linken Hand drückten die Akkord- und Bassknöpfe.

Seine Partnerin indes verschmolz mit ihrer Geige. Die musikalische Reise führte wie versprochen rund um den Erdball. Mal verträumt, mal tänzerisch, verspielt, dann wieder recht energisch erklangen die lauten und leisen Töne. So ging es mit langvollen, sprühenden und filigranen Klangbildern mit Klassik, Rock und Pop, Volksliedern und Schlagern quer durch Europa sowie auch in die anderen Kontinente der Welt. Mit dazwischen rasch eingelegten heiteren Zwischenspielen wie zum Beispiel "Einer geht noch...", "Wer soll das bezahlen?" oder dem Refrain vom "Lied der Schlümpfe" brachte er seine Zuhörer zum Lachen. Diesen fiel es nicht leicht, bei den rhythmischen Klängen still zu sitzen. Klatschend, mit dem Fuß wippend oder den Kopf wiegend, genossen sie das Konzert des Weltmeisters, der auf der ganzen Welt auftritt, mit einem Repertoire, das rund 7000 Titel umfasst.

1994 erspielte er sich den Weltmeistertitel beim World Accordion Contest in Italien. Tätig ist der 1964 geborene Künstler und Komponist als Produzent und Dozent für Musik an verschiedenen Fakultäten.