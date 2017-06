Bad-Dürrheim Ein sportliches Fest

Am Samstag finden zahlreiche Junioren-Turniere und Einlagespiele statt sowie das Elfmeterturnier für ortsansässige Vereine und Gruppierungen, bevor der zweite Festtag bei Partymusik seinen Ausklang findet. Am Sonntag starten die jüngsten Kicker mit ihren Turnieren. Parallel hierzu können die Kinder beim Beweglichkeitsparcours der TuS-Turnabteilung ihre Geschicklichkeit beweisen. Am Abend werden die der Gewinner der Tombola gezogen.