Bad-Dürrheim Ein Spiel aus Macht und Liebe

Bad Dürrheim. Das Regionen­theater aus dem schwarzen Wald feiert mit dem Stück "Fräulein Julie" am Freitag, 17. November, Premiere im Kurhaus in Bad Dürrheim. Beginn ist um 20 Uhr. In der zeitgenössischen Inszenierung des gesellschaftskritischen Stückes aus dem Jahr 1888 sucht das Regionentheater einen Bezug ins Heute, in dem die Handlung aus dem 19. Jahrhundert an die Lebenssituation in einer Konsumwelt im Heute angepasst wird: Die Gräfin wird zu einer Topmanagerin eines Weltkonzerns, und profitorientierte moderne Produktionswege sowie das Spiel um Macht, Anerkennung und Machtpositionen beherrschen die Szene.