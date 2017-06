Bad-Dürrheim Ein Schritt zu einer gerechteren Welt

Am kommenden Dienstag, 20. Juni, wird das "Fairtrade-Stadt"-Siegel feierlich an die Stadt überreicht. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Kurhaus. Interessierte sind willkommen. Es wird jedoch um vorherige Anmeldung bei Patricia Ehret gebeten, E-Mail patricia.ehret@bad-duerrheim.de.

Bereits 70 Anmeldungen liegen vor, freut sich Ehret. Bei der Feier wird neben Bürgermeister Walter Klumpp auch der Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz ein Grußwort sprechen. Jugendliche der Realschule am Salinensee werden ein Theaterstück aufführen, in dem sie den unterschiedlichen Alltag von Kindern in einem Entwicklungsland und in Deutschland aufzeigen.

Roswitha Kneer, die sich mit dem Thema "Fairer Handel" schon seit 25 Jahren befasst und in Eine-Welt-Läden aktiv ist, wird ebenfalls ein Grußwort sprechen, bevor es dann auf zu einem Fototermin der besonderen Art geht. Aufstellen werden sich die Verantwortlichen dann bei einem "gepflanzten" Fairtrade-Logo. Dieses Logo soll in einer Größe von zwei auf 2,50 Meter bereits am Montagvormittag in einer Kooperation von Bauhof und Kurgärtnerei im Kurpark unweit des Kurhauses erstellt werden.

Die Steuerungsgruppe verfolgt weitere Ziele. Wie Roland Manger anmerkt, werde ein Einkaufsführer erstellt. In der Broschüre seien diejenigen Geschäfte aufgeführt, in denen es fair gehandelte Produkte gebe. Derzeit warte er noch auf Rückmeldungen der Betriebe. Wenn diese vorlägen, rechnet er mit einer raschen Umsetzung des Einkaufsführer, der Kunden eine gute Orientierung auf der Suche nach entsprechenden Produkten geben soll.

Aller zwei Jahre wird geprüft, ob die Stadt das Fairtrade-Siegel behalten darf. Doch was bringt Bad Dürrheim das Engagement rund um den fairen Handel? Darauf fallen den Beteiligten an der Pressekonferenz viele Antworten ein. Roswitha Kneer meint zum Beispiel mit Blick auf den Tourismus und eine positive Außendarstellung Bad Dürrheims, dass immer mehr Leute auf fairen Handel achten würden.

Und Patricia Ehret ergänzt, dass Menschen in ärmeren Ländern durch fairen Handel ein Auskommen ermöglicht werde. Das verbessere die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen vor Ort und minimiere Fluchtursachen.