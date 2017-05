Bad-Dürrheim Ein Rendezvouz mit vier Nationen

Bad Dürrheim. Hauptveranstaltung der Feier war das Essen für geladene Gäste im Haus des Bürgers. Dort trafen alle aufeinander. Die Jubiläumsgäste aus Enghien-les-Bains, die Gäste aus Hajdúszoboszló und aus Spotorno sowie die Gastgeber. Jeder Bürgermeister war gebeten worden, ein Grußwort zu halten, Walter Klumpp eröffnete den Reigen. "Ich freue mich, dass wir 25 Jahre Partnerschaft Enghien-les-Bains – Bad Dürrheim feiern dürfen." Er ging auf das zentrale Thema des Wochenendes, Europa, ein. Politisch sei in den vergangenen 25 Jahren viel geschehen. "Die Lage in Europa ist angespannt und überaus schwierig." Er sieht Europa jedoch nicht in Gefahr, wenn man sich auch künftig ernsthaft dafür einsetze: "Dafür leistet unsere Städtepartnerschaft auch einen wichtigen Beitrag". Er zeigte sich über den Ausgang der Präsidentenwahl froh. Persönlich an seinen französischen Amtskollegen Philippe Sueur gewandt freute er sich, dass er seine Stadt mit viel Liebe zum Detail ausgebaut und zukunftsfähig gestaltet habe.

Dieser griff den Ball auf und freute sich Gast zu sein, in der Stadt, die er die "Perle Badens" nannte. Europa sieht er als komplexer Kontinent an, der viele Kulturen vereine. "Es ist die Aufgabe unserer Generation, dass Europa unsere kulturelle Säule bleibt. Europa ist unsere demokratische Lebensversicherung." Im Bezug auf Bad Dürrheim wurde er konkret: "Dank Städtepartnerschaften, Schüleraustausch und Erasmusprojekten wurde die Freundschaft ausgebaut." Er freute sich auch darüber, dass er die Vertreter der beiden anderen Bad Dürrheimer Partnerstädte kennenlernen durfte und lud diese, wie auch die Bad Dürrheimer, zum nächsten Fest im September ein. Dann feiert Enghien-les-Bains seine 60-jährige Partnerschaft mit der Stadt Enghien in Belgien. Seinen Amtskollegen sagte er: "Wir bilden ein zukunftsfähiges Quartett."

"Egal was man aus Ungarn gerade hört, statistische Angaben zeigen, die Mehrheit der Bevölkerung glaubt an die Zukunft in der EU", erklärte László Sóvágó, Bürgermeister von Hajdúszoboszló. Seiner Überzeugung zufolge sind nicht nur Politiker schuld daran, welchen Weg Europa nimmt, man muss sich fragen, ob die Bürger alles getan haben, um Europa voranzubringen. Aus diesem Grund sieht er die Erfahrungen, die man in den Städteparnterschaften macht als wichtig an. Freundschaft müsse man jeden Tag pflegen.