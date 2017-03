Bad-Dürrheim "Ein Juwel in unserer Stadt"

Dorothee Eisenlohr, die im April die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung übernimmt, Bad Dürrheims Bürgermeister Walter Klumpp und der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Gotthard Reiner, überbrachten Glückwünsche und feierten mit den Preisträgern. "Wir sind stolz darauf, dass wir die Ehre haben, diese Auszeichnung zu erhalten", so Erich Mayer. "In meinem Beruf kann Kreativität gelebt werden", erklärte er und zeigte den Gästen seine Manufaktur, in der aus Marzipan, Schokolade und Gewürzen essbare Kunstwerke entstehen.

Schon als Jugendlicher habe er mit dem Bau von Formen für Marzipan experimentiert, erinnerte sich Mayer. Nachdem er dafür zunächst alle Plastikschüsseln seiner Mutter eingeschmolzen hatte, wechselte er bald zu Materialien, die zum Beispiel in der Zahntechnik verwendet werden. Heute baut Mayer seine Formen vor allem aus Polyethylen und hat für ihren Einsatz eigens verschiedene Maschinen angepasst – die alle von Hand bedient werden.

Bei allem, was Erich Mayer über sein Confiserie-Unternehmen, das seit 1999 mit Ladengeschäft in Bad Dürrheim ansässig ist, erzählt, wird deutlich, wie viel Spaß ihm sein Beruf bereitet. Das Unternehmen der Mayers, lobte Bürgermeister Walter Klumpp, "ist ein Juwel in unserer Stadt". Mayer und sein Team brächten sich in vielfältiger Weise in das lokale Leben ein und seien nun, obwohl dies im Bereich der Herstellung von Schokoladenspezialitäten Einiges an Aufwand bedeute, bei der Initiative "Fairtrade-Stadt Bad Dürrheim" dabei.