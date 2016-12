Bad-Dürrheim Ein Funken Hoffnung für die Ulme

Denn dort, wo der Käfer auftritt, stirbt die Ulme in der Regel ab. Dadurch, dass es weit weniger Ulmen als in den 1980er Jahren gibt, breitet sich der Käfer nicht mehr so rasant aus. Somit kann keine Entwarnung gegeben werden, was eine Pflanzung angeht. Die Gefahr, dass der Baum abstirbt sei immer noch enorm groß, so Lorek. Die Verjüngung in Bad Dürrheim sei natürlich entstanden. "Inwieweit die Bäume tatsächlich resistent sind, bleibt abzuwarten", äußert sich die Forstfachfrau, "es kann durchaus sein, dass die Bäume noch dem Ulmensterben erliegen. Wir hoffen aber natürlich, dass sich in der Naturverjüngung resistente Bäume finden werden."

Ob sich diese Entwicklung auch auf die Esche übertragen lässt, könnte derzeitig noch nicht abgeschätzt werden, da fehle noch das Wissen. "Derzeit wird das Eschentriebsterben von verschiedenen Institutionen untersucht. Wir hoffen natürlich, dass sich von den zwei bis fünf Prozent geschätzten resistenten Bäumen Naturverjüngung und resistente Pflanzen entwickeln werden." Die Naturverjüngung der Esche gäbe es aber bereits heute. Die jungen Bäume sterbe aber auch schnell wieder ab. Es sei sehr schwierig die Entwicklung abzuschätzen. "Ein Bäumchen, das sich heute etabliert, kann in einigen Jahren trotzdem noch dem Triebsterben zum Opfer fallen."

Das Ulmensterben begann eigentlich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, beschreiben die Fachleute. Wie bei den Eschen auch ist ein asiatischer Pilz Verursacher, er verbreitete sich von den Niederlanden aus in Europa. Die Bäume bildeten Resistenzen, es ging wieder aufwärts, eine zweite Welle kam in den 1970ern. Damals wurde vermutlich eine mittlerweile mutierte, aggressivere Form des Pilzes aus den USA und aus Asien gleichzeitig eingeschleppt und raffte den Ulmenbestand in Europa erneut dahin. Man schätzt, dass rund 70 Prozent des Bestandes dem Ulmensplintkäfer zum Opfer fiel, der den Pilz verbreitete.

Ulmen können, wie beispielsweise Eichen auch, mehrere 100 Jahre alt werden. "Aus historischer Sichtweise stellt neben der Eiche auch die Ulme eine bedeutende Baumart dar", beschreibt Lorek, "so wurden früher in Frankreich Ulmen als Gerichtsulmen gepflanzt und gehegt." Ulme und Eiche seien nicht eindeutig miteinander vergleichbar. Die Ulme hat ein schnelleres Jugendwachstum als die Eiche. Die Verwendung des Holzes ist aber sehr ähnlich.