Bad-Dürrheim Eigentümer sind gefordert

Bad Dürrheim. Es gibt den Gewerbeverein und das Forum Innenstadt, wozu benötigt es eine weitere Initiative? Helmut Haller beantwortet die Frage ganz einfach: In den beiden genannten Gremien sind die Einzelhändler aktiv, mit dem "Gesetz zur Stärkung der Quartiersentwicklung durch Privatinitiative" (GQP) habe man die Möglichkeit, die Eigentümer miteinzubeziehen, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Helmut Haller betreibt mit seiner Frau Ferienappartments, profitiert somit indirekt vom attraktiven Einzelhandel in der Stadt, ist aber auch bis zu einem gewissen Grad in der ganzen Sache eine neutrale Person.

Mit seinem Satz in der Gemeinderatssitzung "Wir müssen an den Warenkorb" zielte er auf die Strukturierung der Innenstadt ab. "Wir müssen uns davon lösen, dass man mit der Innenstadt gegen die Einkaufszentren ankommt", erklärt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Man müsse es schaffen, in der Innenstadt mit attraktive Geschäften den Zusatzbedarf zu decken und gegenseitig Synergien zu schaffen. Unterm Strich gilt es, für den Einzelhändler oder den Wirt mehr Umsatz zu generieren, somit hat der Gewerbetreibende mehr oder einen stabileren Umsatz und der Eigentümer kontinuierliche Miteinnahmen oder eventuell sogar gesteigerte Miteinnahmen. Bei optimalen Verlauf gibt es auch eine Wertsteigerung der Immobilie.

Ein Thema ist beispielsweise auch die Barrierefreiheit in die Geschäfte mittels einer Rampe. Viele der Ladenflächen sind in älteren Häusern, die zu einer Zeit erbaut wurden, in dem man das Wort barrierefrei nicht kannte, da sollte sich überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt. Den Anstoß für dieses Projekt gab die CDU mit einem entsprechenden Vortrag, den Ball nahm das Immobilienbüro Rebholz auf, die ihre Mitarbeitern Sandra Schäfer stundenweise für das Projekt zur Verfügung stellt.