Bad-Dürrheim Eigentlich war es ganz anders geplant

Die junge Frau ließ sich darauf ein und schloss die Ausbildung mit einem Notendruchschnitt von 1,1 ab. Das ist der beste Abschluss an der David-Würth-Schule, den es je gab, und er beeindruckte auch die Lehrer an der Schule. Trotz des guten Abschlusses wird sie Psychologie an der Dualen Hochschule studieren gehen, aber mit einer soliden Ausbildung in der Tasche sowie um einiges an Erfahrung und Wissen reicher.

"Ich habe völlig neue Sachen und neue Denkstrukturen kennen gelernt", blickt sie auf die Ausbildung zurück, die ihr sehr viel Spaß machte, denn: "Ich kann nicht sagen, dass es langweilig war und hätte nicht gedacht, dass man als Verkäuferin so viel wissen muss." Sie könne sich auch vorstellen, nach dem Studium in die Branche zurückzukehren. Und dass sie das nicht einfach dahinsagt, nimmt man der 21-Jährigen aus Öfingen mit dem symphatischen Lächeln auch ab.

Kaufland Hausleiter Dietmar Grießinger ist sichtlich stolz auf seine Auszubildende und bedauert es sehr, dass sie das Haus verlässt, aber dies sei von Anfang an klar gewesen. Seine Motivation, ihr die Ausbildung zu ermöglichen, hatte unterschiedliche Gründe: Sie sollte die Zeit bis zum Studium sinnvoll überbrücken, hat somit einen Berufsabschluss und: "Solch einen Azubi will man einfach in der Gruppe drin haben", denn sie sei ein Motivator. Und sollte sie wirklich zurück wollen, so hat man durchaus den Eindruck, dass Dietmar Grießinger sie mit offenen Armen empfangen wird.