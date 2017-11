Bad-Dürrheim "Eigenmächtiges Vorgehen" kritisiert

Einen offensichtlichen Fehler hat Schrenk auch bei der Nutzung öffentlicher Parkfläche für seine Gäste begangen. Kaiser hat nach eigener Aussage die Stadtverwaltung schon "vor Wochen" darauf hingewiesen, dass der Hotelier städtische Parkplätze entlang des Ahornweges seinen Gästen überlasse. Die Parkplätze seien tagsüber auf eine Parkdauer von maximal drei Stunden befristet, Hotelgäste hätten dort vom Waldeck ausgestellte Parkberechtigungen aber für mehrere Tage erhalten. Widerrechtlich seien auch circa fünf städtische Parkplätze im Bereich Ahornweg/Kapfstraße mit Metallschildern als Parkfläche des Hotels ausgewiesen worden.

Strafzettel verteilt

Vereinzelt habe die Stadt entlang der Parkplätze am Ahornweg schon Strafzettel verteilt, weiß Kaiser. Hotelgäste seien dann verärgert zur Stadtverwaltung gekommen und hätten auf ihre Parkgenehmigung durch das Hotel Schrenk verwiesen. Kaiser meint zu den Vorfällen insgesamt: Hier werde widerrechtlich "ohne Rücksicht auf Verluste" vorgegangen. "Das geht einfach nicht. Es muss gleiches Recht für alle gelten", betont Kaiser.

Klumpp entgegnet, die Situation sei von der Stadt zwischenzeitlich geprüft worden. Am Freitag habe er wegen der Parksituation mit Schrenk gesprochen. Der Hotelier habe zugesagt, die Schilder wieder zu entfernen.

Wie aus gut unterrichteter Quelle zu erfahren war, möchte Schrenk auch baulich erweitern und das Gebäude vergrößern, nämlich im Bereich Kapfstraße/Ahornweg. Das werde von Teilen des Gemeinderats kritisch gesehen, auch mit Hinweis auf die bereits beengte Parksituation.

Rüdiger Schrenk war am Freitag vor Ort anzutreffen. Er meinte, er stehe beim Thema "Event-Garten" zu dem, was er da gemacht habe, wollte aber die Vorwürfe von anderer Seite nicht weiter kommentieren, ebenso wenig die Frage beantworten, ob er hier Bäume illegal entfernt habe. Er werde sich hierzu am Montag äußern. Er bestätigte lediglich, dass er das Grundstück am 3. November gekauft habe.

